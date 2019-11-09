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    Кримінал

    Мешканець Дніпра зарізав товариша і пішов гуляти вулицею міста з закривавленим ножем

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    Мешканець Дніпра зарізав товариша і пішов гуляти вулицею міста з закривавленим ножем

    Під час сварки 49-річний чоловік вдарив ножем у живіт свого 37-річного друга

    У Дніпрі патрульні помітили дивного чоловіка, який розгулював по місту із закривавленим ножем.

    Про це повідомляє Інформатор.

    За даними поліції, під час сварки 49-річний чоловік вдарив ножем у живіт свого 37-річного друга. Потерпілий упав на землю і майже одразу помер.

    Нападник забрав ніж і пішов до себе додому. Проте на вулиці його зустріли двоє поліцейських. На місце події викликали медиків, які констатували смерть 37-річного чоловіка.

    Поліцейські затримали підозрюваного до з’ясування усіх обставин.

    Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські затримали юнака, який вистрелив студентці у голову з пневматичного пістолета.

    кримінал Дніпро смерть чоловік
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