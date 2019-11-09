Мешканець Дніпра зарізав товариша і пішов гуляти вулицею міста з закривавленим ножем
Під час сварки 49-річний чоловік вдарив ножем у живіт свого 37-річного друга
У Дніпрі патрульні помітили дивного чоловіка, який розгулював по місту із закривавленим ножем.
Про це повідомляє Інформатор.
За даними поліції, під час сварки 49-річний чоловік вдарив ножем у живіт свого 37-річного друга. Потерпілий упав на землю і майже одразу помер.
Нападник забрав ніж і пішов до себе додому. Проте на вулиці його зустріли двоє поліцейських. На місце події викликали медиків, які констатували смерть 37-річного чоловіка.
Поліцейські затримали підозрюваного до з’ясування усіх обставин.
Нагадаємо, у Дніпрі поліцейські затримали юнака, який вистрелив студентці у голову з пневматичного пістолета.