У Харкові знайшли тіло дружини нападника, який застрелив копа, - ЗМІ
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За інформацією телеканалу, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору
У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який вчинив стрілянину в Харківській міській раді.
Про це заявив UA:Харків з посиланням на власні джерела.
За інформацією телеканалу, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору на Лисій горі. Від ночі там працювали слідчі.
Наголосимо, що в поліції Харківської області не змогли підтвердити таку інформацію.
«Не можу вам це підтвердити, такої інформації в мене не було. Керівництво збере брифінг, і може там щось скаже», — прокоментувала речниця поліції Харківської області Олена Баранник.
Раніше було опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.
Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.
Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.
Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.