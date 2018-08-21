У Харкові знайшли тіло дружини нападника, який застрелив копа, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За інформацією телеканалу, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору

У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який вчинив стрілянину в Харківській міській раді.

Про це заявив UA:Харків з посиланням на власні джерела.

За інформацією телеканалу, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору на Лисій горі. Від ночі там працювали слідчі.

Наголосимо, що в поліції Харківської області не змогли підтвердити таку інформацію.

«Не можу вам це підтвердити, такої інформації в мене не було. Керівництво збере брифінг, і може там щось скаже», — прокоментувала речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Раніше було опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.