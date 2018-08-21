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    У Харкові знайшли тіло дружини нападника, який застрелив копа, - ЗМІ

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    У Харкові знайшли тіло дружини нападника, який застрелив копа, - ЗМІ

    За інформацією телеканалу, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору

    У Харкові знайшли мертвою дружину чоловіка, який вчинив стрілянину в Харківській міській раді.

    Про це заявив UA:Харків з посиланням на власні джерела.

    За інформацією телеканалу, тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли увечері 20 серпня в будинку приватного сектору на Лисій горі. Від ночі там працювали слідчі.

    Наголосимо, що в поліції Харківської області не змогли підтвердити таку інформацію.

    «Не можу вам це підтвердити, такої інформації в мене не було. Керівництво збере брифінг, і може там щось скаже», — прокоментувала речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

    Раніше було опубліковане відео з камер спостереження всередині Харківської міськради, які зафіксували дії вбивці поліцейського.

    Нагадаємо, в ніч на 20 серпня у центрі Харкова озброєний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях та поранив патрульного та охоронця міськради. Поліцейський від отриманих поранень помер у лікарні.

    Загиблий - патрульний поліцейський Дмитро Кирієнко.

    Родині загиблого патрульного буде виплачена компенсація в сумі 1,3 млн грн.

    Харків вбивство смерть поліція жінка чоловік
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