У Херсоні Зеленському подарували кримськотатарський прапор
Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області
Президент Володимир Зеленський 26 червня прибув до Херсона.
Першим на херсонській землі главу держави зустрів з кримськотатарським прапором один з колишніх політв'язнів Едем Бекіров, який був звільнений за обміном. Він подарував прапор президентові з побажанням, щоб найближчим часом його підняли у деокупованому Криму.
«Ми все повернемо, Донбас, і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим», - пообіцяв Зеленський.
Наразі Зеленському керівництво області презентує оновлений аеропорт.
Нагадаємо, що Зеленський має намір у п’ятницю, 26 червня, проінспектувати хід програми «Велике будівництво» у Херсонській області.
Початок національного проєкту «Велике будівництво» ініційовано восени 2019 року президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.
Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Як повідомлялося, День кримськотатарського прапора щороку відзначається в Україні 26 червня.