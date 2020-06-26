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    У Херсоні Зеленському подарували кримськотатарський прапор

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    Едем Бекіров вручив президенту кримськотатарський прапор&nbsp; - У Херсоні Зеленському подарували кримськотатарський прапор
    Едем Бекіров вручив президенту кримськотатарський прапор 

    Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області

    Президент Володимир Зеленський 26 червня прибув до Херсона.

    Першим на херсонській землі главу держави зустрів з кримськотатарським прапором один з колишніх політв'язнів Едем Бекіров, який був звільнений за обміном. Він подарував прапор президентові з побажанням, щоб найближчим часом його підняли у деокупованому Криму.

    «Ми все повернемо, Донбас, і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим», - пообіцяв Зеленський.

    Наразі Зеленському керівництво області презентує оновлений аеропорт.

    Нагадаємо, що Зеленський має намір у п’ятницю, 26 червня, проінспектувати хід програми «Велике будівництво» у Херсонській області.

    Глава держави 23 червня утворив Координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» як консультативно-дорадчий орган. Координаційну раду очолив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    Початок національного проєкту «Велике будівництво» ініційовано восени 2019 року президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

    Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

    Як повідомлялося, День кримськотатарського прапора щороку відзначається в Україні 26 червня.

    Крим кримські татари будівництво прапор Володимир Зеленський Херсон президент
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