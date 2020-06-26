У Херсоні Зеленському подарували кримськотатарський прапор



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Едем Бекіров вручив президенту кримськотатарський прапор

Зеленський розпочав робочу поїздку до Херсонської області

Президент Володимир Зеленський 26 червня прибув до Херсона.

Першим на херсонській землі главу держави зустрів з кримськотатарським прапором один з колишніх політв'язнів Едем Бекіров, який був звільнений за обміном. Він подарував прапор президентові з побажанням, щоб найближчим часом його підняли у деокупованому Криму.

«Ми все повернемо, Донбас, і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим», - пообіцяв Зеленський.

Наразі Зеленському керівництво області презентує оновлений аеропорт.

Нагадаємо, що Зеленський має намір у п’ятницю, 26 червня, проінспектувати хід програми «Велике будівництво» у Херсонській області.