У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)



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Тіло доставили на жвавий пляж «Пуща-Водиця» Фото: Інформатор

Загиблому було 22 роки

У неділю, 28 липня, водолази підняли з дна озера Горащиха у Пущі-Водиці тіло хлопця.

Він намагався переплисти водойму і з невідомих причин почав тонути. Рятувальники кинулися йому на допомогу, але не встигли.

Загиблому було 22 роки. Про це повідомляє Інформатор.

За словами рятувальників, хлопець потонув 27 липня близько 20:00. На місце одразу ж виїхали співробітники КП «Плесо» і почали шукати. Але оскільки настала ніч, вони не змогли знайти тіло і прийняли рішення провести пошукову операцію вже вранці. Близько 12:00 28 липня труп знайшли і витягли на берег рятувальники ДСНС.

Тіло доставили на жвавий пляж «Пуща-Водиця» та передали слідчим. Також на місце прибули родичі потонулого.

Причини трагедії встановлює поліція.

Нагадаємо, 24 липня у Святошинському районі столиці на озері Верховина у воді виявили тіло людини.

У ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.