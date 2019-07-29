У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)
Загиблому було 22 роки
У неділю, 28 липня, водолази підняли з дна озера Горащиха у Пущі-Водиці тіло хлопця.
Він намагався переплисти водойму і з невідомих причин почав тонути. Рятувальники кинулися йому на допомогу, але не встигли.
Загиблому було 22 роки. Про це повідомляє Інформатор.
За словами рятувальників, хлопець потонув 27 липня близько 20:00. На місце одразу ж виїхали співробітники КП «Плесо» і почали шукати. Але оскільки настала ніч, вони не змогли знайти тіло і прийняли рішення провести пошукову операцію вже вранці. Близько 12:00 28 липня труп знайшли і витягли на берег рятувальники ДСНС.
Тіло доставили на жвавий пляж «Пуща-Водиця» та передали слідчим. Також на місце прибули родичі потонулого.
Причини трагедії встановлює поліція.
Нагадаємо, 24 липня у Святошинському районі столиці на озері Верховина у воді виявили тіло людини.
У ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.