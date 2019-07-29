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    У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)

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    Тіло доставили на жвавий пляж &laquo;Пуща-Водиця&raquo;&nbsp; - У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)
    Тіло доставили на жвавий пляж «Пуща-Водиця» 
    Фото: Інформатор

    Загиблому було 22 роки

    У неділю, 28 липня, водолази підняли з дна озера Горащиха у Пущі-Водиці тіло хлопця.

    Він намагався переплисти водойму і з невідомих причин почав тонути. Рятувальники кинулися йому на допомогу, але не встигли.

    Загиблому було 22 роки. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами рятувальників, хлопець потонув 27 липня близько 20:00. На місце одразу ж виїхали співробітники КП «Плесо» і почали шукати. Але оскільки настала ніч, вони не змогли знайти тіло і прийняли рішення провести пошукову операцію вже вранці. Близько 12:00 28 липня труп знайшли і витягли на берег рятувальники ДСНС.

    Тіло доставили на жвавий пляж «Пуща-Водиця» та передали слідчим. Також на місце прибули родичі потонулого.

    Причини трагедії встановлює поліція.

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    У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)
    У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)
    У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)
    У Пущі-Водиці молодик намагався перепливти озеро і потонув (фото)

    Нагадаємо, 24 липня у Святошинському районі столиці на озері Верховина у воді виявили тіло людини.

    У ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.

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