У Єгипті пролунав вибух поруч з туристичним автобусом: біля 20 постраждалих



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Фото з відкритих джерел

За даними телеканалу, десять постраждалих є громадянами Єгипту, сім - туристами з Південної Африки

У Каїрі в результаті вибуху, що стався в безпосередній близькості від туристичного автобуса, постраждали 17 осіб. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела в екстрених службах Єгипту.

За даними телеканалу, десять постраждалих є громадянами Єгипту, сім - туристами з Південної Африки.

Надзвичайна подія сталася в районі нового національного музею в Каїрі, недалеко від Гізи.

Фото з відкритих джерел

Зазначається, що вибуховий пристрій спрацював в момент, коли повз проїжджав екскурсійний автобус.

Як повідомлялось, у Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди. За попередньою інформацією, дві людини госпіталізовані, вщент згоріли три автомобілі, ще один пошкоджений