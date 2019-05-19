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    У Єгипті пролунав вибух поруч з туристичним автобусом: біля 20 постраждалих

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    У Єгипті пролунав вибух поруч з туристичним автобусом: біля 20 постраждалих
    Фото з відкритих джерел

    За даними телеканалу, десять постраждалих є громадянами Єгипту, сім - туристами з Південної Африки

    У Каїрі в результаті вибуху, що стався в безпосередній близькості від туристичного автобуса, постраждали 17 осіб. Про це повідомляє Sky News Arabia з посиланням на джерела в екстрених службах Єгипту.

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    За даними телеканалу, десять постраждалих є громадянами Єгипту, сім - туристами з Південної Африки.

    Надзвичайна подія сталася в районі нового національного музею в Каїрі, недалеко від Гізи.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Зазначається, що вибуховий пристрій спрацював в момент, коли повз проїжджав екскурсійний автобус.

    Як повідомлялось, у Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди. За попередньою інформацією, дві людини госпіталізовані, вщент згоріли три автомобілі, ще один пошкоджений

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