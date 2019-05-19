На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок та вибухнула



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Внаслідок вибуху ніхто не постраждав Фото: Нацполіція

Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула

У суботу, 18 травня, під час грози в селі Джурин Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок, де було семеро людей, зокрема п'ятеро дітей.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

«Близько 17.00 у селі Джурин Чортківського району кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула», –зазначили у відомстві.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, дорослих і дітей оглянули медики, після чого всіх відпустили додому, резюмували в поліції.

Нагадаємо, у суботу на Буковині блискавка вбила двох пастухів.

Також 16 травня на Хмельниччині в селі Траулин загорілася господарча будівлі, в яку влучила блискавка.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.