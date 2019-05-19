  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок та вибухнула

    • Розсилка
    <p>Внаслідок вибуху ніхто не постраждав</p> - На Тернопільщині кульова блискавка залетіла в будинок та вибухнула

    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав

    Фото: Нацполіція

    Кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула

    У суботу, 18 травня, під час грози в селі Джурин Тернопільської області кульова блискавка залетіла в будинок, де було семеро людей, зокрема п'ятеро дітей.

    Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

    «Близько 17.00 у селі Джурин Чортківського району кульова блискавка під час грози через систему вентиляції залетіла в літню кухню і вибухнула», –зазначили  у відомстві.

    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, дорослих і дітей оглянули медики, після чого всіх відпустили додому, резюмували в поліції.

    1_26

    Нагадаємо, у суботу на Буковині блискавка вбила двох пастухів.            

    Також 16 травня на Хмельниччині в селі Траулин загорілася господарча будівлі, в яку влучила блискавка.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині блискавка вразила подружню пару, чоловік загинув.

    Читайте також
    вибух атмосферне явище Тернопільщина поліція будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ