Німеччина відсьогодні очолила Раду Європи



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Головування Німеччини буде зосереджено на подоланні пандемії Covid-19, підтримці європейської економіки у відновленні і зміцнення соціальної згуртованості в Європі.

Німеччина матиме великий вплив на формування порядку денного в Раді ЄС

Німеччина сьогодні, 1 липня, очолила Раду Європи. Про це повідомляє пресслужба Євросоюзу.

У пресслужбі нагадали, що до цього головувала Хорватія.

Німеччина матиме великий вплив на формування порядку денного в Раді ЄС.

У відомстві зазначають, що її головування буде зосереджено на подоланні пандемії Covid-19, підтримці європейської економіки у відновленні і зміцнення соціальної згуртованості в Європі.

«З опівночі Німеччина прийняла головування в Європейській Раді. У Берліні Брандербурзькі ворота були підсвічені логотипом німецького головування та його девізом на наступні шість місяців – «Разом до відновлення Європи», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, кожні 6 місяців головування в Раді змінюється державами-членами ЄС. Держава, яка очолює Раду, тісно співпрацюватиме ще з двома країнами, для встановлення довгострокових цілей і спільного порядку денного. Крім того, кожна з трьох країн готує свою більш детальну шестимісячну програму.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія коронавіруса показала крихкість проекту Європейського союзу.