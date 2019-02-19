У Євросоюзі досягли згоди щодо скорочення рівня викидів СО2 вантажівками



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До 2025 року вантажівки в ЄС повинні скоротити викиди вуглекислого газу Фото: Imagо

Відповідно до даних Єврокомісії, рівень викидів вуглекислого газу новими автобусами та вантажівками у 2030 році має бути на 30 відсотків меншим, ніж 2019 року

Європарламент і країни-члени ЄС у ніч на вівторок, 19 лютого, досягли згоди щодо обмеження рівня викидів вуглекислого газу вантажівками та автобусами. Про це повідомив Twitter-акаунт румунського головування в ЄС.

Відповідно до даних Єврокомісії, рівень викидів вуглекислого газу новими автобусами та вантажівками у 2030 році має бути на 30 відсотків меншим, ніж 2019 року. На 2025 рік встановлену проміжну мету - скорочення викидів на 15 відсотків. Також заплановано запровадження заохочувальних стимулів за введення в експлуатацію транспортних засобів з нульовим або низьким рівнем викидів, пише Deutsche Welle.

Нагадаємо, що 20 грудня 2018 року представники країн-членів ЄС ухвалили рішення про те, що викиди вуглекислого газу великими вантажними автомобілями та автобусами в країнах Євросоюзу до 2025 року повинні скоротитися на 15 відсотків порівняно з показниками 2019 року. Відповідний план скорочення викидів Єврокомісія ухвалила ще в травні 2018 року.

Після погодження країнами ЄС рішення ще мав затвердити Європарламент, який у листопаді 2018 року схвалив амбітніші цілі: скорочення викидів на 20 відсотків до 2025 року та на 35 відсотків - до 2030 року.

У грудні 2018 року після складних перемовин представники країн ЄС та Європарламент домовилися запровадити скорочення викидів вуглекислого газу легковими автомобілями. Таким чином, нові автівки в ЄС з 2030 року повинні викидати на 37,5 відсотка менше CO2, а з 2025 року (як проміжна ціль) - на 15 відсотків менше.