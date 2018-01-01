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    У Кабулі через теракт загинули декілька українців – МЗС

    Детальну інформацію для медіа дипломати повідомлять у понеділок
    За останньою інформацією, що надходить до МЗС України, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ. «Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих
    • Сьогодні, 17:29
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    Готель Intercontinental в Кабулі
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Детальну інформацію для медіа дипломати повідомлять у понеділок

    За останньою інформацією, що надходить до МЗС України, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

    «Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до нас держав, які вже зараз надають допомогу», - заявили у МЗС.

    Детальнішу інформацію для медіа МЗС повідомить у понеділок зранку.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

    Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

    Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости

    Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

    Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

    Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

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