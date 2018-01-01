У Кабулі через теракт загинули декілька українців – МЗС

Детальну інформацію для медіа дипломати повідомлять у понеділок

За останньою інформацією, що надходить до МЗС України, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ. «Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих



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Готель Intercontinental в Кабулі

Детальну інформацію для медіа дипломати повідомлять у понеділок

За останньою інформацією, що надходить до МЗС України, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ.

«Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до нас держав, які вже зараз надають допомогу», - заявили у МЗС.

Детальнішу інформацію для медіа МЗС повідомить у понеділок зранку.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости.

Клімкін засудив цей жахливий терористичний акт і висловив співчуття родинам загиблих.

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».