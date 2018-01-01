  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Кабулі під час теракту загинув представник екс-радника Трампа

    Селіг працював представником Ріка Гейтса в період передвиборної кампанії Трампа
    Серед американців, загиблих під час нападу на готель в Кабулі, виявився представник радника президента США Дональда Трампа Гленн Селіг, інформує телеканал CNN. [READ_MORE] «Гленн був в Кабулі і працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану, а також над заходами по боротьбі
    • Сьогодні, 08:59
    • Розсилка
    Гленн Селіг&nbsp;працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану
    Гленн Селіг працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану

    Селіг працював представником Ріка Гейтса в період передвиборної кампанії Трампа

    Серед американців, загиблих під час нападу на готель в Кабулі, виявився представник радника президента США Дональда Трампа Гленн Селіг, інформує телеканал CNN.

    Читайте також

    «Гленн був в Кабулі і працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану, а також над заходами по боротьбі з екстремізмом», — повідомив телеканал.

    Селіг працював представником Ріка Гейтса в період передвиборної кампанії.

    Як повідомляв «Главком», літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі 24 січня прибув до України.

    У Кропивницькому оголосили День жалоби за загиблими під час теракту у Кабулі.

    Раніше повідомлялося, що 19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

    Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

     

    Читайте також
    теракт США Афганістан Талібан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ