У Кабулі під час теракту загинув представник екс-радника Трампа

Селіг працював представником Ріка Гейтса в період передвиборної кампанії Трампа

Серед американців, загиблих під час нападу на готель в Кабулі, виявився представник радника президента США Дональда Трампа Гленн Селіг, інформує телеканал CNN. [READ_MORE] «Гленн був в Кабулі і працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану, а також над заходами по боротьбі



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Гленн Селіг працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану

Селіг працював представником Ріка Гейтса в період передвиборної кампанії Трампа

Серед американців, загиблих під час нападу на готель в Кабулі, виявився представник радника президента США Дональда Трампа Гленн Селіг, інформує телеканал CNN.

«Гленн був в Кабулі і працював над збором даних про успіхи нового президента Афганістану, а також над заходами по боротьбі з екстремізмом», — повідомив телеканал.

Селіг працював представником Ріка Гейтса в період передвиборної кампанії.

Як повідомляв «Главком», літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі 24 січня прибув до України.

У Кропивницькому оголосили День жалоби за загиблими під час теракту у Кабулі.

Раніше повідомлялося, що 19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.