Теракт у Кабулі: додому повернулися усі 19 врятованих українців

З Афганістану також вилетів літак з тілами сімох загиблих українців

19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України. [READ_MORE] Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає УНІАН. Усі 19 громадян України, яких врятували після теракту в Кабулі, вже повернулися на батьківщину. «І всі



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Фото: Скріншот з відео / ТСН Українці повертаються з Афганістану

З Афганістану також вилетів літак з тілами сімох загиблих українців

19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.

Усі 19 громадян України, яких врятували після теракту в Кабулі, вже повернулися на батьківщину.

«І всі громадяни, всі 19 осіб, які були евакуйовані з готелю і перебували на військовій базі... Всі вони вже повернулися в Україну і знаходяться в Україні», - сказав Погорельцев.

Повідомляється, що у результаті теракту загинуло 7 українців.

«Вже вилетів літак з тілами загиблих. Цифра сім залишається. Сім тіл на борту», - додав Погорельцев.

Раніше стало відомо, що тіла семи громадян України, які загинули під час теракту в готелі «Інтерконтиненталь» у Кабулі, передали українським дипломатам.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.



