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    Теракт у Кабулі: додому повернулися усі 19 врятованих українців

    З Афганістану також вилетів літак з тілами сімох загиблих українців
    19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України. [READ_MORE] Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає УНІАН.  Усі 19 громадян України, яких врятували після теракту в Кабулі, вже повернулися на батьківщину.  «І всі
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    <div class="post-item__photo-author">Українці повертаються з Афганістану&nbsp;</div>
    Фото: Скріншот з відео / ТСН
    Українці повертаються з Афганістану 

    З Афганістану також вилетів літак з тілами сімох загиблих українців

    19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

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    Про це заявив директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає УНІАН

    Усі 19 громадян України, яких врятували після теракту в Кабулі, вже повернулися на батьківщину. 

    «І всі громадяни, всі 19 осіб, які були евакуйовані з готелю і перебували на військовій базі... Всі вони вже повернулися в Україну і знаходяться в Україні», - сказав Погорельцев.

    Повідомляється, що у результаті теракту загинуло 7 українців. 

    «Вже вилетів літак з тілами загиблих. Цифра сім залишається. Сім тіл на борту», - додав Погорельцев.

    Раніше стало відомо, що тіла семи громадян України, які загинули під час теракту в готелі «Інтерконтиненталь» у Кабулі, передали українським дипломатам.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

    Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.


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