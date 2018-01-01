У Кропивницькому оголосили День жалоби за загиблими під час теракту у Кабулі

Внаслідок теракту в Афганістані загинули троє жителів Кропивницького

Четвер, 25 січня, у Кропивницькому оголосили Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту у місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан. Про це повідомила прес-служба міської ради. «День жалоби оголошується у зв'язку із загибеллю стюардеси авіакомпанії «Українські крила» Пасенчук Катерини



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Внаслідок теракту в Афганістані загинули троє жителів Кропивницького

Четвер, 25 січня, у Кропивницькому оголосили Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту у місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

«День жалоби оголошується у зв'язку із загибеллю стюардеси авіакомпанії «Українські крила» Пасенчук Катерини Сергіївни, а також співробітників авіакомпанії «Урга» Кардаша Валерія Миколайовича та Дикого Олександра Дмитровича», - повідомили в прес-службі.

Цього дня на флагштоках біля будівлі міської ради Кропивницького будуть приспущені офіційний прапор міста та червоно-чорний прапор, відмінено проведення на території обласного центру розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

Нагадаємо, літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі вже в Україні.

Раніше повідомлялося, що 19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.