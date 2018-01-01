  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Кропивницькому оголосили День жалоби за загиблими під час теракту у Кабулі

    Внаслідок теракту в Афганістані загинули троє жителів Кропивницького
    Четвер, 25 січня, у Кропивницькому оголосили Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту у місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан. Про це повідомила прес-служба міської ради. «День жалоби оголошується у зв'язку із загибеллю стюардеси авіакомпанії «Українські крила» Пасенчук Катерини
    • Сьогодні, 07:07
    • Розсилка

    Внаслідок теракту в Афганістані загинули троє жителів Кропивницького

    Четвер, 25 січня, у Кропивницькому оголосили Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту у місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан.

    Про це повідомила прес-служба міської ради.

    «День жалоби оголошується у зв'язку із загибеллю стюардеси авіакомпанії «Українські крила» Пасенчук Катерини Сергіївни, а також співробітників авіакомпанії «Урга» Кардаша Валерія Миколайовича та Дикого Олександра Дмитровича», - повідомили в прес-службі.

    Цього дня на флагштоках біля будівлі міської ради Кропивницького будуть приспущені офіційний прапор міста та червоно-чорний прапор, відмінено проведення на території обласного центру розважально-концертних заходів та спортивних змагань.

    Нагадаємо, літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі вже в Україні.

    Раніше повідомлялося, що 19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

    Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.

    Читайте також
    теракт Афганістан Кропивницький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ