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    В Україну прибув літак з тілами загиблих у Кабулі

    «Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя сімох українців»
    Літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі вже в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter. [READ_MORE] «Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя 7 українців. Літак з тілами загиблих вже в Україні.
    • Сьогодні, 16:57
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    «Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя сімох українців»

    Літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі вже в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter.

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    «Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя 7 українців. Літак з тілами загиблих вже в Україні. Горе, від якого немає ліків... Глибокі співчуття рідним та близьким», - зазначив міністр.

    Раніше повідомлялося, що 19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

    У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

    Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

    Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.


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