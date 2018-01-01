В Україну прибув літак з тілами загиблих у Кабулі

«Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя сімох українців»

Літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі вже в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter. [READ_MORE] «Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя 7 українців. Літак з тілами загиблих вже в Україні.



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«Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя сімох українців»

Літак з тілами загиблих українців під час терористичного нападу на готель в афганській столиці Кабулі вже в Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter.

«Жахливий терористичний напад на готель в Кабулі забрав життя 7 українців. Літак з тілами загиблих вже в Україні. Горе, від якого немає ліків... Глибокі співчуття рідним та близьким», - зазначив міністр.

Раніше повідомлялося, що 19 врятованих під час теракту у Кабулі людей повернули до України.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі та відкрили вогонь по відвідувачах. Звідти всю ніч лунали стрілянина і вибухи. Як повідомляє влада Афганістану, внаслідок багатогодинної спецоперації нападників було ліквідовано. За останніми даними, внаслідок теракту загинули щонайменше 18 осіб. Деякі джерела повідомляють про понад 40 загиблих.

У МЗС України підтвердили загибель семи українців (п'яти чоловіків і двох жінок) у результаті нападу на готель у Кабулі. У відомстві заявили, що особи п'ятьох загиблих вже ідентифіковані, однак з етичних міркувань імена вирішили поки не повідомляти. Також громадяни України були серед врятованих з готелю. Це ще 19 українців.

Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація «Талібан».

Про подробиці теракту в Кабулі читайте тут.



