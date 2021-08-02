Уродженцю Донеччини, який у Києві стріляв «по хохлам», світить сім років тюрми

Поліція відкрила провадження за двома статтями

Столичні правоохоронці затримали молодика, який на Оболоні стріляв із вікна в перехожих, і відкрили кримінальне провадження за хуліганство та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, 31 липня під час моніторингу мережі Інтернет працівники поліції виявили відео, на якому невідомий чоловік вистрелив із вікна у перехожих.

Менш ніж за годину правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника, тож туди виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Оболонського управління поліції.

На місці події працівники відділу кримінальної поліції разом із патрульними затримали правопорушника та доставили до районного управління поліції. Затриманий – раніше не судимий уродженець Донеччини, 1998 року народження. У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили револьвер «Флобер», із якого, ймовірно, зробив постріл правопорушник.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

Як повідомлялося, на Оболоні 23-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих із вікна. У соцмережі з'явилося відео інциденту. На ньому чоловік, лаючись російською, говорить: «Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого Дрим Тауна е***его. Вот, хохол пи***ет».

Після цього правопорушник вистрілив з вікна.

«С**а, надеюсь, попал. Все, служи «ДНР» во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России», – записав він голосове повідомлення після стрілянини.