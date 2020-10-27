У Каліфорнії через пожежу евакуювали понад сто тисяч осіб



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Полум’я спалахнуло у понеділок 26 жовтня на півдні Лос-Анджелеса

Під час гасіння вогню двоє пожежників отримали тяжкі опіки

На півдні американського штату Каліфорнія внаслідок лісової пожежі евакуювали щонайменше 100 тисяч людей. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що полум’я спалахнуло у понеділок 26 жовтня на півдні Лос-Анджелеса.

«Вже опівдні згоріло 2 915 га лісів. Під час гасіння вогню двоє пожежників отримали тяжкі опіки», – йдеться у повідомленні.

Наразі у штаті близько 5 тисяч пожежників всіляко намагаються загасити лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії протягом останніх кількох місяців.

До слова, цьогорічні лісові пожежі вважаються найнебезпечнішими за останні 18 років. На цей день вже відомо про понад 30 загиблих. Тисячі людей були вимушені залишити свої домівки.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні ДСНС попереджає про пожежну небезпеку у східних та Одеської областей.