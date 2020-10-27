Під Києвом палали парники



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На місці працювали 11 рятувальників Фото: ДСНС

На ліквідацію пожежі знадобилося майже 2,5 години

У понеділок, 26 жовтня, ввечері сталося загорання парників та дров у смт Калинівка Броварського району. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби міста Бровари о 19:28.

На місце події було направлено черговий караул 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари, СПК Велика Димерка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Пожежу локалізовано о 21:10, повністю ліквідовано о 21:51.

На пожежі працювало 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.

Причина пожежі та збитки наразі встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок, 27 жовтня, сталася пожежа у будинку вул. Дегтярівській, 16-Б у Шевченківському районі столиці. В результаті пожежі загинув чоловік, 20 мешканців будинку були евакуйовані.