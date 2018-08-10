У Каліфорнії заарештували підозрюваного в організації лісових пожеж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лісові пожежі у Каліфорнії

Чоловік був затриманий у зв'язку з причетністю до так званого Священного вогню

У США поліція заарештувала 51-річного чоловіка, підозрюваного в навмисному підпалі лісових угідь у штаті Каліфорнія, кваліфікувавши справу як погрозу вчинення терористичного акту.

Про це повідомляє в четвер американський телеканал Fox News.

«Офіційні представники Клівлендського національного лісового парку заявили, що 51-річному Форресту Гордону Кларку в середу була оголошена підозра у двох злочинах, у тому числі, погрозі терористичним актом, а також протидії арешту», - зазначається у повідомленні.

Кларк був затриманий у зв'язку з причетністю до так званого Священного вогню, який випалив території площею більше 6 квадратних миль у горах Санта-Ана, уточнюється в повідомленні.

За реєстром округу Оранж, Кларк володів невеликою будівлею у районі пожеж. Перед цим він надіслав електронного листа одному з пожежників зі змістом: «Це місце згорить».

Крім того, напередодні інциденту підозрюваний писав у Facebook релігійні образи, скарги на сусідів, згадки про марихуану із зображенням обличчя Кларка, стверджуючи, що у нього рак шкіри.

Тепер підозрюваний має постати перед судом. Йому була надана можливість вийти під заставу в 1 млн доларів США.

Нагадаємо, найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа, ймовірно, триватиме до кінця серпня. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

Також пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей.

Читайте також статті:

Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла

Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди

Джерело: Укрінформ