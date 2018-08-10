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    У Каліфорнії заарештували підозрюваного в організації лісових пожеж

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    Лісові пожежі у Каліфорнії - У Каліфорнії заарештували підозрюваного в організації лісових пожеж
    Лісові пожежі у Каліфорнії

    Чоловік був затриманий у зв'язку з причетністю до так званого Священного вогню

    У США поліція заарештувала 51-річного чоловіка, підозрюваного в навмисному підпалі лісових угідь у штаті Каліфорнія, кваліфікувавши справу як погрозу вчинення терористичного акту.

    Про це повідомляє в четвер американський телеканал Fox News.

    «Офіційні представники Клівлендського національного лісового парку заявили, що 51-річному Форресту Гордону Кларку в середу була оголошена підозра у двох злочинах, у тому числі, погрозі терористичним актом, а також протидії арешту», - зазначається у повідомленні. 

    Кларк був затриманий у зв'язку з причетністю до так званого Священного вогню, який випалив території площею більше 6 квадратних миль у горах Санта-Ана, уточнюється в повідомленні.

    За реєстром округу Оранж, Кларк володів невеликою будівлею у районі пожеж. Перед цим він надіслав електронного листа одному з пожежників зі змістом: «Це місце згорить».

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    Крім того, напередодні інциденту підозрюваний писав у Facebook релігійні образи, скарги на сусідів, згадки про марихуану із зображенням обличчя Кларка, стверджуючи, що у нього рак шкіри.

    Тепер підозрюваний має постати перед судом. Йому була надана можливість вийти під заставу в 1 млн доларів США.

    Нагадаємо, найбільша в історії Каліфорнії лісова пожежа, ймовірно, триватиме до кінця серпня. Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

    До слова, курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

    Також пожежа, яка розгорілася в Лученте в провінції Валенсія на сході Іспанії, станом на вівторок знищила 1510 гектарів і стала причиною евакуації більше 2500 людей.

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    Джерело: Укрінформ

    пожежа суд кримінал США
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