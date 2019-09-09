У Запорізькій області під час передислокації військової техніки пролунали вибухи



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Військовослужбовці і цивільні в результаті вибухів не постраждали

За попередньою інформацією, у причепі з паливно-мастильними матеріалами сталося загоряння, а згодом - кілька вибухів

У Запорізькій області пролунали вибухи під час передислокації колони військової техніки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що слідчі ДБР розслідують обставини вибуху причепа з пально-мастильними матеріалами в Запорізькій області.

За попередньою інформацією, під час передислокації військової частини на нове місце несення служби в одному з вантажних причепів колони військової техніки сталося загоряння, а згодом - кілька вибухів.

У причепі перевозилися пально-мастильні матеріали та елементи динамічної захисної броні, «які в результаті вибуху були повністю знищені, що спричинило шкоду у великих розмірах».

Військовослужбовці і цивільні в результаті вибухів не постраждали.

Інцидент кваліфікували, як знищення військового майна, що спричинило шкоду у великих розмірах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Калінінському районі окупованого Донецька стався вибух, в результаті якого постраждав співробітник місцевої так званої «поліції».