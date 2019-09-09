  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Запорізькій області під час передислокації військової техніки пролунали вибухи

    • Розсилка
    Військовослужбовці і цивільні в результаті вибухів не постраждали - У Запорізькій області під час передислокації військової техніки пролунали вибухи
    Військовослужбовці і цивільні в результаті вибухів не постраждали

    За попередньою інформацією, у причепі з паливно-мастильними матеріалами сталося загоряння, а згодом - кілька вибухів

    У Запорізькій області пролунали вибухи під час передислокації колони військової техніки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

    Зазначається, що слідчі ДБР розслідують обставини вибуху причепа з пально-мастильними матеріалами в Запорізькій області.

    За попередньою інформацією, під час передислокації військової частини на нове місце несення служби в одному з вантажних причепів колони військової техніки сталося загоряння, а згодом - кілька вибухів.

    Читайте також

    У причепі перевозилися пально-мастильні матеріали та елементи динамічної захисної броні, «які в результаті вибуху були повністю знищені, що спричинило шкоду у великих розмірах».

    Військовослужбовці і цивільні в результаті вибухів не постраждали.

    Інцидент кваліфікували, як знищення військового майна, що спричинило шкоду у великих розмірах.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Калінінському районі окупованого Донецька стався вибух, в результаті якого постраждав співробітник місцевої так званої «поліції».

    Читайте також
    вибух військові військова техніка Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ