У Канаді поліція затримала осіб, які погрожували Трюдо



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Арешти та обшуки були проведені на території провінції Квебек

Канадська поліція затримала двох осіб, які надсилали прем’єр-міністра Джастіну Трюдо онлайн погрози.

Про це повідомляє CBC News.

«Королівська канадська кінна поліція арештувала двох осіб, підозрюваних у надсиланні онлайн погроз прем’єр-міністру Джастіну Трюдо під час федеральної виборчої кампанії», - йдеться у матеріалі.

Арешти та обшуки були проведені на території провінції Квебек. Були вилучені електронні пристрої.

Обоє затриманих були зрештою звільнені, однак проти них ще можуть висунути обвинувачення після завершення розслідування.

«Ми проаналізуємо те, що вдалося виявити під час обшуку», - сказала речниця Королівської канадської кінної поліції Мелані Кап’єло-Стебене.

За її словами, особи затриманих поки не розголошуватимуться.

Речниця додала, що поліція постійно стежить за загрозливими заявами у мережі Інтернет та проводить розслідування, коли вважає, що онлайн твердження можуть дійсно призвести до насильства.