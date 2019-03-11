У канадському Едмонті відбувся дитячий конкурс ілюстрацій до творів Шевченка



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Конкурс проходив за підтримки міністерства освіти Альберти Фото: Олександр Данилейко, Facebook

В провінції Альберта, де проходив конкурс, проживає більше 360 тисяч мешканців українського походження

У столиці канадської провінції Альберта місті Едмонтон відбувся дитячий конкурс малюнків до творів Тараса Шевченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний консул України в Едмонтоні Олександр Данилейко.

«До дня народження Великого Кобзаря за підтримки міністерства освіти Альберти серед учнів загальноосвітніх шкіл Едмонтона проведено конкурс на кращий малюнок до творів Шевченка», - розповів Данилейко.

Він додав, що особисто вручив нагороди переможцям та звернувся до учасників із промовою.

Окрім цього, на церемонії було також вшановано викладача місцевої школи Влодка Бойчука, який здобув друге місце у конкурсі Міносвіти України «Найкращий учитель української мови за кордоном».

Зазначимо, що в Альберті проживає більше 360 тисяч мешканців українського походження. Це близько 10% від загального населення провінції.

Як відомо, 9 березня в Україні відзначалася 205-а річниця з дня народження Тараса Шевченка.

Посли Іспанії, Бельгії та Британії прочитали вірші Шевченка своїми мовами.

Нагадаємо, у Львові відбулось наймасовіше виконання «Заповіту» Шевченка.

Також президент України Петро Порошенко вручив Національні премії України імені Тараса Шевченка видатним українським діячам культури та мистецтва під час заходів з нагоди вшанування пам`яті Кобзаря у Каневі на Тарасовій горі.