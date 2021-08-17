Український рятувальник просто з літака потрапив на власне весілля (фото)

Напередодні пожежники прилетіли з Греції,де брали участь у гасінні пожеж

Український вогнеборець Олег Кушнірук з Дніпропетровщини, один із рятувальників, які брали участь у ліквідації пожеж на території Грецької Республіки, встиг повернутися додому до запланованої дати свого весілля з коханою Оленою Штефан. Про це пише ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

Обраниця Олега працює разом із ним у ДСНС Дніпропетровської області.

«Дату 17 серпня молодята обрали заздалегідь і раптове відрядження Олега у їхні плани не входило. Але ж, друзі, ми молилися? Про повернення наших хлопців додому цілими і неушкодженими, про перемогу над вогнем. Схоже, що грецька богиня щасливої любові і шлюбу Афродіта також почула особливу молитву, адресовану лише їй одній, і допомогла двом щасливим людям поєднати свої долі саме тоді, коли вони планували. Є, звичайно, підозра, що хлопці спеціально швидше й наполегливіше працювали, щоб оженити свого товариша і повернути додому вчасно... Але нехай це залишиться їхньою таємницею. Ми вітаємо Олега та Олену і бажаємо їм щастя», – написали колеги молодят.

Нагадаємо, МВС розглядає можливість створення в Україні Центру протидії природним стихійним лихам.

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