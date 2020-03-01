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    У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу

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    У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу - У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу
    У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу

    Хворим виявився 36-річний громадянин Катару, який напередодні повернувся з Ірану

    У Катарі зареєстрували перший випадок зараження новим типом коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляє Qatar News Agency з посиланням на міністерство охорони здоров'я Катару.

    За даними відомства, хворим є 36-річний громадянин Катару, який напередодні повернувся з Ірану.

    Його евакуювали на урядовому чартерному літаку і з іншими пасажирами помістили на карантин.

    У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

    Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

    Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

    Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня. 

    Катар карантин вірус коронавірус
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