У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу



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У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу

Хворим виявився 36-річний громадянин Катару, який напередодні повернувся з Ірану

У Катарі зареєстрували перший випадок зараження новим типом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Qatar News Agency з посиланням на міністерство охорони здоров'я Катару.

За даними відомства, хворим є 36-річний громадянин Катару, який напередодні повернувся з Ірану.

Його евакуювали на урядовому чартерному літаку і з іншими пасажирами помістили на карантин.

The Ministry said that the patient is a 36-year-old Qatari male who returned recently from Iran. He was evacuated out of the country on a government-chartered plane and along with all other passengers has been under full quarantine. #QNA — Qatar News Agency (@QNAEnglish) February 29, 2020

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

Всього в світі, за останніми даними, коронавірусом заразилися більш 85,1 тисячі осіб, більшість з них знаходяться в Китаї. Близько 2,9 тисячі хворих померли, 39,7 тисяч - вилікувалися.

Зазначимо, що за результатами лабораторної діагностики вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової коронавірусної інфекції.

Крім того, нагадаємо, що Україна отримає нові тести для виявлення коронавірусу за 15 хвилин. Тести мають прибути 10 березня.