У Катарі зареєстрували перший випадок коронавірусу

Хворим виявився 36-річний громадянин Катару, який напередодні повернувся з Ірану

У Катарі зареєстрували перший випадок зараження новим типом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Qatar News Agency з посиланням на міністерство охорони здоров'я Катару.

За даними відомства, хворим є 36-річний громадянин Катару, який напередодні повернувся з Ірану.

Його евакуювали на урядовому чартерному літаку і з іншими пасажирами помістили на карантин.

The Ministry said that the patient is a 36-year-old Qatari male who returned recently from Iran. He was evacuated out of the country on a government-chartered plane and along with all other passengers has been under full quarantine. #QNA