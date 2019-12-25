Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном



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Винищувач Міг-29

Пілот випробовував відремонтований літак

Іранський винищувач зазнав аварії неподалік від кордону з Азербайджаном, пілота шукають.

Про це повідомляє АР.

«Іранський винищувач зазнав аварії у середу на півночі країни, неподалік від кордону з Азербайджаном», – йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у гірському районі Сабалан. Рятувальники ведуть пошуки пілота, який зв’язався з базою після катастрофи. Його доля поки не відома.

Пілот випробовував відремонтований Міг-29, вилетівши з авіабази Тебріз на північному заході Ірану.

Ведеться розслідування причини аварії.

Нагадаємо, у Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув.

Як повідомлялося, в Хабаровському краї (Росія) розбився сучасний винищувач Су-57.