Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
Винищувач Міг-29
Пілот випробовував відремонтований літак
Іранський винищувач зазнав аварії неподалік від кордону з Азербайджаном, пілота шукають.
Про це повідомляє АР.
«Іранський винищувач зазнав аварії у середу на півночі країни, неподалік від кордону з Азербайджаном», – йдеться в повідомленні.
Інцидент стався у гірському районі Сабалан. Рятувальники ведуть пошуки пілота, який зв’язався з базою після катастрофи. Його доля поки не відома.
Пілот випробовував відремонтований Міг-29, вилетівши з авіабази Тебріз на північному заході Ірану.
Ведеться розслідування причини аварії.
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Нагадаємо, у Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув.
Як повідомлялося, в Хабаровському краї (Росія) розбився сучасний винищувач Су-57.