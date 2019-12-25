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    У світі

    Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном

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    Винищувач Міг-29&nbsp; - Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
    Винищувач Міг-29 

    Пілот випробовував відремонтований літак

    Іранський винищувач зазнав аварії неподалік від кордону з Азербайджаном, пілота шукають.

    Про це повідомляє АР.

    «Іранський винищувач зазнав аварії у середу на півночі країни, неподалік від кордону з Азербайджаном», – йдеться в повідомленні.

    Інцидент стався у гірському районі Сабалан. Рятувальники ведуть пошуки пілота, який зв’язався з базою після катастрофи. Його доля поки не відома.

    Пілот випробовував відремонтований Міг-29, вилетівши з авіабази Тебріз на північному заході Ірану.

    Ведеться розслідування причини аварії.

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    Нагадаємо, у Росії розбився військовий вертоліт: екіпаж загинув.

    Як повідомлялося, в Хабаровському краї (Росія) розбився сучасний винищувач Су-57. 

    Росія авіакатастрофа літак розслідування
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