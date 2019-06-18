У Казахстані затримали 4 тисячі людей у ході протестів



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Мітинги проходили з 9 по 13 червня, люди протестували проти недемократичних виборів із заздалегідь визначеним результатом

За п’ять днів мітингів в Казахстані поліцейські затримали близько 4 тисяч чоловік. Про це журналістам заявив глава МВС країни Ерлан Тургумбаєв, передає УНН з посиланням на Tengri News.

Мітинги проходили з 9 по 13 червня. За його словами, 3 тисячі затриманих були «запротокольовані і звільнені». Ще 677 осіб притягнули до адміністративного арешту, а 305 — до адміністративних штрафів.

Тургумбаєв зазначив, що поліції дали команду не застосовувати для припинення безладів спецзасоби — кийки та газові балони. «Застосовувалася тільки фізична сила, щоб локалізувати ці конфлікти», — сказав він.

У прес-службі відомства також повідомили, що в ході протестів близько 300 поліцейських отримали поранення різного ступеня тяжкості, передає NUR.kz. За даними відомства, п’ятьом працівникам знадобилася медична допомога. «Усі тілесні ушкодження наносилися палицями, камінням і арматурою, які використовували ці громадяни, які дестабілізували обстановку», — заявив Тургумбаєв.

Несанкціоновані мітинги пройшли в містах Нур-Султан і Алма-Ата. 9 червня були затримані близько 500 осіб, повідомляло Tengri News. Вони протестували проти недемократичних виборів із заздалегідь визначеним результатом.

Нагадуємо, Токаєв вступив на посаду президента Казахстану.