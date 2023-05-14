Ракетна атака на Тернопіль: влада повідомила про постраждалих
Унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення
Унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей. Про це повідомив у Телеграмі голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.
«Травмовані двоє цивільних громадян. Попередньо осколкові поранення та опіки. Потерпілі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається уся необхідна допомога» - написав він.
За даними Труша, є влучання у складські приміщення, які належать комерційним підприємствам та релігійній організації. На місці працюють пожежники.
«Усю ніч на місці події перебуватимуть спеціалісти», - зазначив керівник ОВА.
Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня.
До слова, у всіх областях на заході, в центрі та на півночі України було оголошено повітряну тривогу.
Мешканців західних областей наполегливо закликали не ігнорувати тривогу – крилаті ракети рухалися саме у напрямку Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей.
Моніторингові ЗМІ повідомляли про загрозу ракетного удару стратегічною авіацією ворога.
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