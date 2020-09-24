У Києві на території Олімпійського коледжу побили поліцейських
Правоохоронці втрутилися в конфлікт між представниками коледжу і ліквідаційної комісії
У Києві на території Олімпійського коледжу поліція втрутилася у конфлікт між студентами і викладачами навчального закладу і ліквідаційної комісії. У результаті інциденту є постраждалі. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва у Facebook.
Зазначається, що сьогодні, 24 вересня, вдень на території коледжу імені Івана Піддубного виникла конфліктна ситуація під час візиту ліквідаційної комісії.
«Правоохоронці втрутилися в ситуацію, в результаті інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження, в тому числі і представники поліції. Зараз обидві сторони конфлікту запрошені до відділку для пояснень», – йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею «хуліганство».
До відома, на початку вересня студенти цього коледжу оголосили страйк після рішення Кабінету міністрів передати його Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). В уряді вирішили реорганізувати коледж, приєднавши до університету.
Представники Олімпійського коледжу назвали це спробою рейдерського захоплення. На його сторінці в Facebook зазначено, що керівництво НУФВіС нібито залучило, так званих тітушок, щоб вирішити конфліктну ситуацію.
Як повідомлялося, попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу.
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