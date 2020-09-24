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    У Києві на території Олімпійського коледжу побили поліцейських

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    У Києві на території Олімпійського коледжу побили поліцейських

    Правоохоронці втрутилися в конфлікт між представниками коледжу і ліквідаційної комісії

    У Києві на території Олімпійського коледжу поліція втрутилася у конфлікт між студентами і викладачами навчального закладу і ліквідаційної комісії. У результаті інциденту є постраждалі. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва у Facebook.

    Зазначається, що сьогодні, 24 вересня, вдень на території коледжу імені Івана Піддубного виникла конфліктна ситуація під час візиту ліквідаційної комісії.

    «Правоохоронці втрутилися в ситуацію, в результаті інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження, в тому числі і представники поліції. Зараз обидві сторони конфлікту запрошені до відділку для пояснень», – йдеться у повідомленні.

    За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею «хуліганство».

    До відома, на початку вересня студенти цього коледжу оголосили страйк після рішення Кабінету міністрів передати його Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). В уряді вирішили реорганізувати коледж, приєднавши до університету.

    Представники Олімпійського коледжу назвали це спробою рейдерського захоплення. На його сторінці в Facebook зазначено, що керівництво НУФВіС нібито залучило, так званих тітушок, щоб вирішити конфліктну ситуацію.

    Як повідомлялося, попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу.

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