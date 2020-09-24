У Києві на території Олімпійського коледжу побили поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці втрутилися в конфлікт між представниками коледжу і ліквідаційної комісії

У Києві на території Олімпійського коледжу поліція втрутилася у конфлікт між студентами і викладачами навчального закладу і ліквідаційної комісії. У результаті інциденту є постраждалі. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва у Facebook.

Зазначається, що сьогодні, 24 вересня, вдень на території коледжу імені Івана Піддубного виникла конфліктна ситуація під час візиту ліквідаційної комісії.

«Правоохоронці втрутилися в ситуацію, в результаті інциденту кілька людей отримали тілесні ушкодження, в тому числі і представники поліції. Зараз обидві сторони конфлікту запрошені до відділку для пояснень», – йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею «хуліганство».

До відома, на початку вересня студенти цього коледжу оголосили страйк після рішення Кабінету міністрів передати його Національному університету фізичного виховання і спорту (НУФВіС). В уряді вирішили реорганізувати коледж, приєднавши до університету.

Представники Олімпійського коледжу назвали це спробою рейдерського захоплення. На його сторінці в Facebook зазначено, що керівництво НУФВіС нібито залучило, так званих тітушок, щоб вирішити конфліктну ситуацію.

Як повідомлялося, попри протести очільник Міносвіти пришвидшує реорганізацію Олімпійського коледжу.