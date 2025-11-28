Головна Новини
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
У Київській міській державній адміністрації закликали киян бути обережними на дорозі
фото: Київська міська рада

Водіям радять дотримуватися певних правил на дорозі через погану видимість

У Києві оголосили (I рівень небезпечності, жовтий) через густий туман. Український гідрометцентр попереджає киян про те, що погана видимість у столиці триватиме до кінця 29 листопада. Про цей йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, передає «Главком».

Повідомляється, що нині видимість у Києві – 200–500 м. Тому синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та м.Київ У суботу фахівці прогнозують у Києві хмарну погоду з проясненнями без опадів. Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Вночі у столиці буде прохолодно 2-4С° тепла, а вдень температура підніметься до 7-9С°.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) закликали киян бути обережними на дорозі через погану видимість. Такокож водіям радять дотримуватись певних правил безпеки найближчими днями:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

«Закликаємо пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи – флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби», – йдеться у повідомленні КМДА.

Раніше «Главком» повідомляв, яка буде погода на 28 листопада 2025 року. У п'ятницю, 28 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску.

Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

