Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
фото: glavcom.ua

Місячна кількість опадів очікується 34-78 мм

У грудні в Україні середньомісячна температура становитиме від -3°C до +5°C, що на 2°C вище за норму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Середня місячна температура передбачається від -3°C морозу до +5°C тепла, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-78 мм, в гірських районах місцями 88-105 мм, що в межах (80-100 %) норми», – йдеться у прогнозі.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах. 

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Без опадів, лише на крайньому заході країни вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди снігопад

