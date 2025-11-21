Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 21 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 21 листопада 2025
Прогноз погоди на 21 листопада
фото: glavcom.ua

У столиці та області вранці туман. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень помірні дощі, на крайньому заході країни з мокрим снігом, лише у південно-східній частині без опадів. Вночі та вранці крім півдня, місцями спостерігатимуться тумани. Вітер буде рухатись із південного-сходу, з переходом у західних областях на північно-західний напрямок, зі швидкістю 7-12 м/с. 

Щодо температурного режиму, у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; а у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, в денні години в межах +5..10°; на решті території вночі 6-11°, вдень стовпчики термометрів будуть сягати 13-18°, в Криму до 21°

В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 21 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.
 
До слова, цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму.

Зокрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025.

Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».   

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 20 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 20 листопада 2025
Вчора, 06:01
Чим довше зволікаємо з екологією, тим гірша буде спека
Спека буде ціле тисячоліття: науковці пояснили, чому не слід відкладати боротьбу зі зміною клімату
18 листопада, 22:14
Типовий безморозний період у Києві становить 197 днів
Перший осінній мороз зафіксовано у Києві
17 листопада, 14:49
У Києві хмарно
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 15 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
15 листопада, 06:00
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 7 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 7 листопада 2025
7 листопада, 06:05
Прогноз погоди на 6 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025
6 листопада, 06:00
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 3 – 9 листопада 2025 року
2 листопада, 23:03

Суспільство

Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звільнився
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
Залужний зізнався, що є шаленим фанатом відомої української співачки (фото)
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Дівчина, яка через ракетний удар по Краматорську залишилася без ніг, отримала квартиру від Ахметова
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua