В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 21 листопада 2025

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень помірні дощі, на крайньому заході країни з мокрим снігом, лише у південно-східній частині без опадів. Вночі та вранці крім півдня, місцями спостерігатимуться тумани. Вітер буде рухатись із південного-сходу, з переходом у західних областях на північно-західний напрямок, зі швидкістю 7-12 м/с.

Щодо температурного режиму, у західних областях вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; а у північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла, в денні години в межах +5..10°; на решті території вночі 6-11°, вдень стовпчики термометрів будуть сягати 13-18°, в Криму до 21°

У Київській області та столиці хмарно. Вдень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.



До слова, цього тижня, 17-23 листопада, столичні музеї, театри та концертні майданчики підготували насичену програму.

Зокрема, Національний музей «Київська картинна галерея» 18 листопада відкриває виставку «Херсон-Париж» художника М. Андрієнко-Нечитайла, а 22 листопада відбудеться майстер-клас із колажу у межах Фестивалю Cutout 2025.

Театр «Золоті ворота» пропонує переглянути виставу «Королева краси», Молодий театр запрошує на «Патетичну сонату» – виставу-сповідь, навіяну долею Павла Тичини. На фанатів гумору чекає концерт пародій та імпровізацій Юрія Великого «Від великого до смішного».