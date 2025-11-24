Ожеледиця, сильний вітер: у деяких областях оголошено жовтий рівень небезпечності

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

24 листопада у західних областях на дорогах ожеледиця, вдень в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. У західних областях вночі місцями невеликий (в Карпатах помірний сніг), вдень без опадів, на дорогах ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.