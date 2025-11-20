Циклон накриє Україну: де очікувати сніг і ожеледицю

Очікується значний сніг

22-24 листопада деякі області України накриє негода. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«У зв’язку з переміщенням через територію України циклонів у західних областях очікується ускладнення погодних умов: 22-23 листопада випадатиме помірний, місцями значний сніг (утворення снігового покриву висотою 5-15 см, на Львівщині та Івано-Франківщині 20-30 см), спостерігатимуться налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; 24 листопада послаблення та припинення опадів і явищ, зниження температури до 3-10° морозу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 листопада в Україні, крім півдня, вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня.