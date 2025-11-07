Безкоштовне харчування дітей у садках Києва: хто має право на пільгу та як її оформити

Харчування для дітей з багатодітних родин у дитсадках Києва буде безкоштовним

Київрада ухвалила рішення про надання 100% пільги на харчування для дітей із багатодітних сімей, які відвідують комунальні заклади дошкільної освіти та дошкільні підрозділи шкіл столиці. Відтепер усі витрати покриватимуться коштом бюджету міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Як повідомив заступник голови КМДА, депутат Київради Валентин Мондриївський, це рішення було необхідне після скасування відповідної норми на державному рівні.

Право на безплатне харчування надаватиметься на підставі посвідчення або довідки багатодітної сім’ї, виданих у встановленому порядку. Фінансування здійснюватиметься в межах бюджетних призначень галузі «Освіта».

Очікується, що прийняте рішення дозволить зменшити фінансове навантаження на багатодітні родини та забезпечить рівний доступ дітей до повноцінного харчування в освітніх закладах столиці.

Нагадаємо, що постановою уряду від 26 серпня 2002 року № 1243 було встановлено 50-відсоткову знижку на харчування дітей у дитячих садках для багатодітних родин. Вона діяла понад 20 років і скасована рішенням Кабінету міністрів від 7 липня 2025 року № 816. Цим же документом була затверджена плата за харчування вихованців у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. Там зазначається, що розмір плати батьків (інших законних представників дитини) за харчування вихованців у закладах освіти встановлюється засновником закладу освіти один раз на рік відповідно до норм харчування з урахуванням режиму харчування.

Слід додати, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Уряд з 2026 року планує забезпечити безоплатним харчуванням у школі всіх дітей.