В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025
Прогноз погоди на 6 листопада
У Київській області вранці очікується туман

У четвер, 6 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні збережеться суха та тепла погода без опадів, а вночі та вранці у західних, північних і східних областях можливий туман через вплив теплої вологій повітряної маси та слабкий вітер. 

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів, на півдні очікується до 17 градусів тепла.

В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°
 
Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.

Теги: погода

