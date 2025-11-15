В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025

У Києві в другій половині дня очікується дощ

У суботу, 15 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Вночі та вранці у південно-східній частині туман.





Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Чорного моря до 11°; вдень 8-13°, на Прикарпатті та Одещині до 16°.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, в другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.



До слова, з 10 по 16 листопада музеї, театри та бібліотеки підготували різноманітну програму, щоб кожен зміг знайти щось до душі, збагатити свій внутрішній світ та відволіктися від буденності.

Зокрема, на цьому тижні на киян та гостей міста чекають: виставка «Авангардна Україна», сатирична вистава про сучасну жінку «Бука» у театрі «Золоті ворота» та комедія «Як я залишилася сама» у Молодому театрі, а також виступи легендарного дуету Іво Бобул – Лілія Сандулеса та два концерти Артема Пивоварова.