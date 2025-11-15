Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
Прогноз погоди на 15 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві в другій половині дня очікується дощ

У суботу, 15 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, без опадів, лише у північній частині країни вдень невеликий дощ. Вночі та вранці у південно-східній частині туман.


Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на узбережжі Чорного моря до 11°; вдень 8-13°, на Прикарпатті та Одещині до 16°.

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, в другій половині дня невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.
 
До слова, з 10 по 16 листопада музеї, театри та бібліотеки підготували різноманітну програму, щоб кожен зміг знайти щось до душі, збагатити свій внутрішній світ та відволіктися від буденності.

Зокрема, на цьому тижні на киян та гостей міста чекають: виставка «Авангардна Україна», сатирична вистава про сучасну жінку «Бука» у театрі «Золоті ворота» та комедія «Як я залишилася сама» у Молодому театрі, а також виступи легендарного дуету Іво Бобул – Лілія Сандулеса та два концерти Артема Пивоварова.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 13 листопада
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
13 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 5 листопада
В Україні хмарно, подекуди невеликі дощі: погода на 5 листопада 2025
5 листопада, 06:04
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
30 жовтня, 13:02
У низці областей 25 жовтня очікується I рівень небезпечності, жовтий
Дощі та грози накриють Україну: перелік областей
24 жовтня, 16:18
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про сильний вітер: де очікувати негоду
23 жовтня, 17:10
Прогноз погоди на 21 жовтня
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
21 жовтня, 06:05
Із наступного тижня опади припиняться, але справжнього бабиного літа не буде
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло
18 жовтня, 15:35
У Києві без опадів
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 15 листопада 2025
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
Тисячі українців можуть залишитися без компенсації за зруйноване житло: причина
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка
На Харківщині від детонації БпЛА загинула пенсіонерка
Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини
Північнокорейські війська взяли на себе місію з розмінування Курщини
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією
Посилення авіації: Зеленський анонсував «історичну угоду» з Францією

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua