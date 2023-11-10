Встановлено особу коригувальниці, яка наводила ракети на «зерновий коридор»

Наразі затримана перебуває під вартою

Кіберфахівці Служби безпеки заявили, що затримали ще одну інформаторку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по території Одещини. Серед основних цілей ворога були місця базування Сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочинні дії і затримали.

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Встановлено, що фігуранткою є жителька с. Приморське Одеської області.

Слідство встановило, що комунікацію з агресором жінка здійснювала через свого сина, який проживає в Росії та контактує з ворожими спецслужбами.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі затримана перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, російські загарбники 8 листопада влучили ракетою в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, коли корабель заходив у порт на Одещині.