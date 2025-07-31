В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 14:12 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше восьми людей, кількість постраждалих зросла до 124. Під час обстрілу росіяни пошкодили три медзаклади Києва.

До слова, у постраждалих від обстрілу районах Києва розгорнуто штаби для допомоги киянам.