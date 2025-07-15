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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривога була оголошена через ракетну небезпеку

Станом на 16:01 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 16:18 пролунав відбій.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що раніше станом на 13:57 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 14:15 тривогу було скасовано.

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Теги: війна тривога

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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин
В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку
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