В Україні масштабна повітряна тривога тривала 17 хвилин

Тривога була оголошена через ракетну небезпеку

Станом на 16:01 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 16:18 пролунав відбій.

«Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», – йшлося у повідомленні Повітряних сил.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що раніше станом на 13:57 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МіГ-31К. О 14:15 тривогу було скасовано.