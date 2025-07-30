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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 28 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні масштабна повітряна тривога тривала 28 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривогу оголошено через зліт російського МіГ-31К

Станом на 15:57 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. О 16:25 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1253-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна тривога

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