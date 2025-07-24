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Київщина запровадила диференційований сигнал повітряної тривоги: перші результати тестування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київщина запровадила диференційований сигнал повітряної тривоги: перші результати тестування
Вночі 24 липня повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
фото: Микола Калашник/Facebook

За словами Калашника, оновлену систему вже протестували вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС 

Із 24 липня в Київській області запрацювала нова система повітряної тривоги – диференційована. Вона дозволяє вмикати сигнал лише в тих громадах, які перебувають під прямою загрозою. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, інформує «Главком».

«У разі фіксації ворожих цілей тривогу оголошуватимуть не по всій області, а лише в конкретному районі. Це важливо для безперебійної роботи бізнесу, шкіл та інших закладів», – повідомив начальник КОВА.

За словами Калашника, систему вже протестували вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС – вона спрацювала без збоїв.

Голова Київської обласної військової адміністрації зазначив, що модернізація всієї регіональної системи оповіщення триває. За його словами, нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень.

«Главком» писав, що у Київській області змінилась система оповіщення про повітряну тривогу, Це стало відомо у ніч на 24 липня, коли на Київщині оголосили повітряну тривогу тільки в Броварському районі, а згодом у Бориспільському. Раніше тривогу оголошували по всій області. За повідомленням моніторингових каналів, відсьогодні на Київщині запрацювала диференційована система повітряних тривог.

Зазначається, що мета нової системи – зменшити тривалість тривог та уникнути зайвих зупинок, наприклад, громадського транспорту, коли реальної загрози немає для всієї області.

З 1 травня, у Дніпропетровській області стартувало тестування нової системи оголошення сигналу повітряної тривоги. А в березні у Запорізькій області було запроваджено розподіл повітряних тривог. Для Запоріжжя та Запорізької області повітряну тривогу оголошуватимуть окремо.

Якщо системи спостереження та Сили оборони фіксуватимуть ворожу загрозу для прифронтових населених пунктів – у Запоріжжі сирена не лунатиме. Якщо ж небезпека поширюється на Запоріжжя, сигнал тривоги активується по всій Запорізькій області, в тому числі в обласному центрі.

На початку січня у Черкаській області стартував пілотний проєкт, який вніс зміни в систему оповіщення про повітряні тривоги. Сигнал «Повітряна тривога» отримує певний район, де фіксується ціль чи є потенційна загроза, зокрема від роботи засобів ППО. У разі ракетної небезпеки в усій області одночасно оголошується повітряна тривога.

Як повідомлялося, найдовше у 2024 році повітряні тривоги лунали на Донеччині – 165 днів. Найдовша повітряна тривога в Харківській області тривала 50 год 31 хв 18 с.

Теги: війна тривога Київщина Микола Калашник

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