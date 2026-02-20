Головна Країна Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Нині триває 1458-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом

За минулу добу відбулося 237 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 61 авіаційний удар, скинув 196 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 4748 дронів-камікадзе та здійснив 2453 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 76 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Іванівка, Гаврилівка, Маломихайлівка, Коломійці, Великомихайлівка, Покровське, Олександрівка Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Лісне, Любицьке, Гуляйпільське, Воздвижівка, Залізничне, Долинка, Гірке, Копані Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося 12 боєзіткнень з ворогом. Противник завдав двох авіаударів, скинув чотири авіабомби, здійснив 81 обстріл, в тому числі три - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 2

Ворог 12 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Стариця, Вовчанськ, Вільча та у бік Охрімівки, Зарубинки, Чугунівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 3

Ворог здійснив чотири атаки в бік населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Курилівка, Новоосинове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 4

Ворог провів 13 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районі Шандриголового та у бік населених пунктів Новий Мир, Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутися вперед у районі Озерного, Дронівки, Закітного, Званівки, Різниківки та в напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 6

Противник здійснив три наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Федорівки та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 7

Ворог здійснив 19 атак поблизу населених пунктів Русин Яр, Софіївка, Плещіївка, Степанівка та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новопавлівка, Бересток.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 37 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Затишок, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 9

Противник протягом минулого дня здійснив 14 атак, у районах населених пунктів Соснівка, Злагода та у напрямках населених пунктів Добропілля, Андріївка-Клевцове.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 20 лютого 2026 року фото 10

Ворог здійснив одну невдалу наступальну дію.

Нагадаємо, триває 1458-й день повномасштабної війни в Україні.

