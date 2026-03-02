Головна Світ Соціум
Атака на американську базу в Бахрейні: нові деталі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на американську базу в Бахрейні: нові деталі (відео)
Спалахнула пожежа внаслідок іранського удару
фото: скриншот з відео

Про жертви не повідомляється

300 британських військовослужбовців перебували в радіусі 200 м від місця удару іранських ракет і безпілотників по американській військово-морській базі в Бахрейні в суботу. Це один з кількох інцидентів, в яких британські війська були втягнуті у війну на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Про жертви не повідомлялося. Цей удар був одним з понад 25 хвиль відплатних атак у відповідь на масштабну спільну бомбардувальну кампанію США та Ізраїлю, розпочату проти Ірану в суботу.

Британські війська збили іранський безпілотник в Іраку, який, як повідомлялося, прямував до західної бази в країні, а іранська ракета впала в 400 м від британських військовослужбовців в Іраку, які брали участь в операціях проти Ісламської держави.

Інший безпілотник, що прямував до Катару, був збитий винищувачем Typhoon за допомогою ракети «повітря-повітря».

Нагадаємо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

До слова, начальник Генерального штабу ЦАХАЛу Еяль Замір повідомив про початок наступальної операції проти «Хезболли» на території Лівану. За його словами, ізраїльська армія перейшла до активних дій на північному напрямку і готується до затяжного етапу протистояння.

Теги: Іран США війна

Коментарі — 0

