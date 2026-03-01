Головна Світ Політика
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Для Кремля загибель Хаменеї є особистою та політичною втратою
фото: АР

Путін засудив ліквідацію Хаменеї та назвав його «видатним діячем»

Російський диктатор Володимир Путін направив телеграму зі співчуттями керівництву Ірану у зв'язку із загибеллю Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У своєму зверненні він заявив, що ліквідація іранського лідера – цинічний акт, який суперечить будь-яким нормам моралі та права. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Це цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права», – йдеться у тексті телеграми.

Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява фото 1
скріншот

Для Кремля загибель Хаменеї є вагомою політичною втратою. Саме за Хаменеї Іран став ключовим постачальником дронів та ракет для російської армії у 2024–2026 роках.

Нагадаємо, Іранське державне агентство IRNA та провідні медіа країни офіційно підтвердили загибель ключових фігур оборонного та безпекового сектору Ісламської Республіки. Внаслідок серії високоточних ударів режим втратив очільників армії, Міністерства оборони та Корпусу вартових ісламської революції. 

Ця подія стала найважчим ударом по іранській військовій вертикалі за всю історію існування республіки, фактично залишивши збройні сили без централізованого командування в розпал війни.

Як відомо, уряд Ірану оголосив 40 днів жалоби після смерті Хаменеї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

В Ірані підняли чорний жалобний прапор над святилищем Імама Рези в Мешхеді, другому за величиною місті в країні та головному місці паломництва для мусульман-шиїтів.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Коли у президента уточнили, чи є в Ірані хтось, кого він би волів бачити лідером, він відповів: «Так, я думаю, що так. Є кілька хороших кандидатів».

Трамп не уточнив, кого саме він має на увазі.

Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Путін шокований убивством свого найближчого союзника: заява
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
Ізраїль та Саудівська Аравія схилили Трампа до ударів по Ірану – WP
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
В Ірані підтверджено загибель усього вищого військового керівництва
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
Пакистанські протестувальники штурмували консульство США
Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони
Іран випустив сотні ракет та безпілотників по ОАЕ – Міноборони
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї
Тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про вбивство аятоли Хаменеї

