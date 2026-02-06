Головна Країна Події в Україні
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сирський назвав протяжність лінії фронту станом на початок лютого
Олександр Сирський розповів про ситуацію на фронті
фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач: «Ситуація на фронті залишається складною»

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що активна протяжність лінії фронту станом на початок лютого становить близько 1200 км. Про це він зауважив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

«Ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км. Продовжує зростати глибина бойових порядків. Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15-20 кілометрів», – зазначив Сирський.

За словами головнокомандувача, основні зусилля окупанти зосереджують на Покровському, Очеретинському та Олександрівському напрямках. «Також відбувається концентрація сил і засобів на Краматорському напрямку, зокрема в напрямку Костянтинівки. Активні бойові дії тривають і на Лиманському напрямку. Інтенсивність бойових дій, зокрема, залежить і від погодних умов», – додав він.

Нагадаємо, учора противник завдав 80 авіаційних ударів, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6235 дронів-камікадзе та здійснив 3044 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зелена Долина, Левадне, Орли, Просяна Дніпропетровської області; Різдвянка, Барвінівка, Копані, Воздвижівка, Залізничне, Верхня Терса, Гуляйпільське, Гірке, Чарівне, Лісне, Любицьке, Долинка, Зелена Діброва Запорізької області; Веселе Херсонської області.

До слова, російська  терористична армія окупувала село у Харківській області та просунулися ще у двох областях.

