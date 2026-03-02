«Накупила води і їжі». Санта Дімопулос зізналася, чи збирає валізи з ОАЄ

Співачка заявила, що вона залишається спокійною та не створює паніки після обстрілу в Дубаї

Деякі українські артисти опинилися у Дубаї під час атаки Ірану. Серед них й українська співачка та модель Санта Дімопулос. Співачка розповіла про ситуацію в Дубаї та зізналася, чи збирається покидати місто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис співачки в Іnstagram.

Санта Дімопулос розповіла, що вона отримує безліч повідомлень із запитаннями, чи планує вона покидати ОАЕ. Проте поки що модель залишається в Дубаї. «Мені прийшло дуже багато повідомлень: «Ти в Дубаї?», «Ти виїжджаєш?», «Ти вже зібрала валізи?», а я сиджу вранці зі своєю донькою і п’ю свою ранкову матчу. І думаю про те, як швидко людина згадує, що вона смертна, коли небо навколо раптово закривається. Для мене Дубай завжди був про абсолютну безпеку. Відчуття, що все під контролем. І вчора ця ілюзія зруйнувалася. З’явилися новини, якісь обмеження, тривожні чати», – розповіла Санта Дімопулос.

Водночас друзі Санти Дімопулос, або збирають валізи, або продовжують жити та ходити на пляж у Дубаї. Дімопулос у цей час «десь посередині». За словами співачки, вона вже пережила подібне на початку повномасштабного вторгнення, саме тому вона не дотримується спокою.

«Я не політолог, але я та людина, яка вже одного разу прокидалася в новій реальності, у моїй рідній Україні. Я думаю, це одна з причин, чому в мене немає паніки. Коли ти знаєш, як звучить справжня нестабільність, ти просто перестаєш панікувати від кожного звуку», – сказала співачка.

Санта Дімопулос стверджує, що вона впевнена в ОАЄ. Однак запас їжі та води усе ж таки зробила. «Я накупила води і їжі, про всяк випадок. Мій вибір – не розганяти тривогу, бо паніка це теж форма залежності, а спокій – це завжди навичка. Я намагаюся максимально тримати свій стан стабільним», – додала модель.

Нагадаємо, українська співачка MamaRika вийшла на зв’язок після того, як із сином опинилася в епіцентрі вибухів під час атаки Ірану. Співачка заявила, що застрягла із дитиною в Дубаї та не може повернутися в Україну. За словами співачки, вона вперше за три роки поїхала з сином на відпочинок за кордон, де їх також дістала війна. MamaRika поскаржилася, що в Дубаї немає укриттів та належного захисту неба, на відміну від України.