Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ізраїль завдав чергових ударів по Ірану
фото з відкритих джерел

Ізраїльські військові повідомили, що атака буде спрямована проти систем балістичних ракет та систем ППО Ірану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у ніч на 1 березня заявила про початок чергової хвилі ударів по Ірану. Про це пише «Главком».

У своїй заяві Армія оборони Ізраїлю заявила, що нова атака була спрямована проти «систем балістичних ракет та систем протиповітряної оборони» Ірану.

Невдовзі після цього іранське новинне агентство Tasnim повідомило, що в Тегерані було чути вибухи.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: Ізраїль Іран вибух війна

