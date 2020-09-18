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    Після потужної зливи у Києві виникли підтоплення

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    Дорожники ліквідували невеликі підтоплення - Після потужної зливи у Києві виникли підтоплення
    Дорожники ліквідували невеликі підтоплення

    Дорожники подолали наслідки негоди

    У четвер, 17 вересня, близько 17 години столицю накрила злива. Подекуди пройшов град, а шквали зривали листя, ламали гілки й виносили сміття з контейнерів.

    Дорожники оперативно подолали наслідки негоди, повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    На місця можливих підтоплень заздалегідь вивели техніку. Зокрема, на вул. Брожка, тунель на вул. О. Теліги, ділянку під шляхопроводами біля станції метро «Лівобережна», вул. Вересневу та інші.

    Дорожники зазначили, що масштабних підтоплень вдалось уникнути.

    «Кілька невеликих підтоплень, які виникли після зливи, оперативно ліквідували», - повідомив Київавтодор.

    Як повідомлялося, у четвер стихія вирувала не тільки в різних районах столиці, а й в області.

    За прогнозом синоптиків, 18 вересня в Україні очікуються перші заморозки. Також у п'ятницю в Україні очікується сильний північно-західний та північний вітер, до штормових поривів.

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