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    Події в Україні

    В Україні сьогодні очікується різке похолодання

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    У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3&deg; - В Україні сьогодні очікується різке похолодання
    У західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°

    У Києві в п'ятницю вдень буде без опадів, температура 13-15°

    У п’ятницю, 18 вересня, в Україні буде здебільшого без опадів, лише у більшості північних областей можливий невеликий короткочасний дощ.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що у західних і північних областях різко знизиться температура: вночі до 4-9° тепла (у західних областях на поверхні ґрунту місцями заморозки 0-3°), вдень до 10-15° тепла.

    На решті території країни 18 вересня температура вночі становитиме 9-14° тепла (на узбережжі морів до 17°), вдень 14-19°, у південній частині до 22°.

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі у столиці 7-9° тепла, вдень 13-15°.

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    Нагадаємо, у четвер Київ накрила потужна злива (відео).

    До слова, синоптики розповіли, коли в Україні очікуються перші заморозки і сніг.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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