У Києві вшановують пам'ять застреленого Бабченка біля телеканалу, де він працював

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Скріншот з відео Аркадій Бабченко

«Це єдине місце, куди зараз варто нести квіти», - написала журналістка Крістіна Бердинських

У Києві журналісти зберуться біля кримськотатарського телеканалу ATR, де останнім часом працював Аркадій Бабченко, якого вбили пострілом у спину ввечері 29 травня.

Про це написала у середу, 30 травня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook журналістка Крістіна Бердинських.

«Друзі! Ми збираємося під телеканалом ATR. Це єдине місце, куди зараз варто нести квіти, якщо хочете висловити своє співчуття. Під будинком Аркадія зараз нікого немає. Та й у квартирі теж», - повідомила Бердинських.

Водночас журналістка зазначила, що під посольство РФ особисто не йде. «Не бачу сенсу в цьому. Путін буде горіти в пеклі. І дуже скоро!» - підкреслила Бердинських.

Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала у квартирі.

За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді будинку. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

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