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    У кількох областях пройдуть дощі: якою буде погода в Україні 16 жовтня

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    У суботу місцями буде до +16 - У кількох областях пройдуть дощі: якою буде погода в Україні 16 жовтня
    У суботу місцями буде до +16
    Фото «Главком»

    Дощі сьогодні прийдуть у північний регіон

    Протягом 16 жовтня погода в Україні переважно буде сонячною, однак у північних областях очікуються денні дощі та незначний вітер.

    За прогнозом Укргідрометцентру, у східних, південних, західних та центральних областях буде сонячна погода без опадів.

    Найтепліша температура очікується в декількох містах України. Серед них – Херсон, Сімферополь, Миколаїв, Донецьк, Луганськ, Харків, Дніпро та інші.

    Найхолодніша погода буде у західних та північних областях країни. Стовпчики термометра у цих місцевостях сягатимуть щонайбільше до +14 градусів за Цельсієм.

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    16 жовтня у Києві очікується сонячна погода без дощів, а денна температура на території міста – від +12 до +14 градусів. Синоптики закликали українців тепло одягатися в цей та наступні дні.

    Вночі стовпчики термометра у столиці опустяться щонайбільше до +5 градусів за Цельсієм. За даними Укргідрометцентру, протягом доби очікується незначний вітер (його швидкість сягатиме 3-8 м/с).

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    Теги: прогноз погоди
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    У кількох областях пройдуть дощі: якою буде погода в Україні 16 жовтня