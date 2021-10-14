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    Місцями прийде потепління: прогноз погоди 14 жовтня

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    Сьогодні опадів не прогнозують - Місцями прийде потепління: прогноз погоди 14 жовтня
    Сьогодні опадів не прогнозують
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    На Покрову Пресвятої Богородиці прогнозують сонячну погоду

    Погода в Україні на Покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, переважно буде сухою, без опадів. Такі дані Укргідрометцентру.

    У День захисників і захисниць України на всій території країни очікується тепла погода без опадів. Дощі обіцяють лише місцями ночі.

    Найтепліше буде в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях :повітря вдень прогріється до 15-16°С.

    На півдні, в Одесі, Миколаєві і Херсоні, стовпчики термометрів піднімуться до 11-14°С, опадів не передбачається.

    У Центральній і Західній Україні, а також на Закарпатті – до 10-12°С.

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    Трохи тепліше – в Дніпрі і Кропивницькому – до 13°С протягом дня.

    Мінімальну температуру 14 жовтня обіцяють жителям Сумської, Чернігівської та Волинської областей. У цих регіонах повітря не прогріється вище 8-10°С, зате встановиться погода без опадів.

    Ночі в Україні вже холодні – від 2-4°С на заході і до 5-9°С у решті регіонів. А ось нічні заморозки поки відступили.

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    Теги: прогноз погоди повітря
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    Місцями прийде потепління: прогноз погоди 14 жовтня